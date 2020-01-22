Оформление полиса страховки на автомобиль с помощью интернета.

Сегодня страхование имущества стало совершенно привычным явлением для граждан нашей страны. Особенно это касается владельцев автотранспорта, ведь страховка машины является обязательной процедурой, которая прописана в законодательстве. При этом страховые компании предлагают широкий выбор разных полисов. Если говорить о страховании автомобиля, то владельцы техники чаще всего выбирают страховку ОСАГО, которая предлагает покрытие разных расходов в случае аварии. Причем полис ОСАГО имеет относительно небольшую цену и доступен для большинства владельцев автотранспорта.

Сегодня благодаря возможностям интернета у людей появилась возможность покупать страховые полисы ОСАГО в Росгосстрах или других компаниях. Подобный способ оформления страховки несет в себе сразу несколько преимуществ.

Рассмотрим плюсы приобретения страховки с помощью специализированных ресурсов в глобальной цифровой сети.

На какой транспорт распространяется действия полиса ОСАГО

Согласно действующим в нашей стране правилам автострахование распространяется на такие виды техники как:

легковые машины разных классов;

грузовой транспорт;

автобусы, обладающие разной вместительностью;

мотороллеры, мотоциклы ;

автомобильные прицепы разных типов.

Причем следует помнить, что страховка может распространяться только технику, зарегистрированную в нашей стране. Машина, которые временно используются на территории страны, также должны получать автостраховку.

Процесс расчета стоимости полиса

Сейчас рассчитать и купить ОСАГО в ВСК или другой фирме можно воспользовавшись специальным калькулятором, который расположен на странице компании. Таким образом узнать цену, которую придется заплатить, владелец машины может, даже не вставая с собственного дивана. Сам процесс предполагает, что человек должен выполнить ряд простых действий в том числе:

ему нужно заполнить небольшую форму, она представляет своеобразную анкету, в которой пользователь должен указать свои данные, а также оставить информацию об автомобиле;

дальше владелец перейдет в другой раздел, где расположена программа калькулятор;

введя данные своего автомобиля, он уже через минуту увидеть стоимость услуги, а также ему предложат разные виды полисов, в том числе и ОСАГО.

С помощью страницы компании пользователь может не только получить информацию но и оформить страховку. Сервис ОСАГО онлайн ру позволяет приобрести полис по доступной ценец всем желающим.