Производственный эксперт смог подсчитать, во сколько компании обходится выпуск одного пикапа Tesla Cybertruck.



Напомним, что этот пикап был представлен недавно и удивил общественность своей необычной внешностью.

Ранее Илон Маск заявил, что сначала в производство отправит базовые варианты, модели, однако позднее выяснилось, что наибольший спрос пришелся на топовые модификации автомобиля.

В связи с этим было принято решение начать выпуск машин с дорогих комплектаций.

Как посчитал производственный эксперт Сэнди Манро (Sandy Munro), для запуска в производство 50 тысяч экземпляров компании потребуется 30 млн долларов, то есть на выпуск одного экземпляра необходимо 600 долларов.

Стоит отметить, что в данном случае речь не идет о себестоимости пикапа. В данном случае указали капитальные затраты на производственный процесс каждого автомобиля в отдельности.

Если эти подсчеты верны, то производство Tesla Cybertruck для Tesla окажется дешевым, так как, например, на выпуск одного Ford F-150 автопроизводитель тратит 4,2 тыс. долларов.

Бронированный пикап Tesla Cybertruck вызвал отличный спрос.