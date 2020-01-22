Информация о том, что модель Trailblazer скоро обновится, автоматически опровергает данные о прекращении выпуска рамного внедорожника, которые ранее появились в Сети.



О том, что Chevrolet готовит обновление для рамного внедорожника Trailblazer стало известно благодаря тестовому прототипу, замеченному на тестах.

Стоит отметить, что второе поколение этого автомобиля вышло еще в 2012 году, а в 2016 году для него сделали серьезное обновление.

Теперь Trailblazer готовится пережить еще одно обновление, которое затронет бамперы, решетку радиатора, оптику.

Ожидаются также и изменения в салоне, однако, что автопроизводитель изменит пока неизвестно.

Обновлений в моторной гамме при этом не ожидается, а значит внедорожник по-прежнему будет доступен с 2,8 и 2,5-литровым двигателем в зависимости от рынка. Премьера обновленной модели состоится в этом году.

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada.