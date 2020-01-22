Названы бренды автомобилей, которые чаще всего эвакуировали в Москве

Как показала статистика, чаще всего правила парковки нарушали водитель автомобилей марок Volkswagen и Kia.

Рейтинг марок авто, которые чаще всего эвакуировали в Москве, был составлен на основании данных за весь прошлый год.

Статистику приводит агентство «Москва», ссылаясь на данные АМПП. Как уже выше было упомянуто, лидерами по числу эвакуаций оказались автомобили Volkswagen и Kia.

Их в столице эвакуировали по 28 тыс. раз. В тройке рейтинга находится Hyundai – 23 тыс. раз. Также нарушали правила парковки владельцы автомобилей брендов Nissan, Mercedes, Skoda, Toyota, BMW и Renault.

Чаще всего машины эвакуировали с Пресненской набережной, Кутузовского проспекта и Варшавского шоссе.

Еще сообщается, что в Москве на штрафстоянках в прошлом году оказалось 1,8 тыс. машин с подложными номерами или вовсе без номеров.

В Москве повысились тарифы на эвакуацию автомобилей.