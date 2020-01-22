Geely готовит к выпуску свой первый седан на платформе Volvo



Новая платформа уже используется в автомобилях бренда Lynk&Co, и теперь она ляжет в основу седана, который выйдет под брендом Geely.

Этот седан станет первым для марки, выпущенным на платформе СМА. Новая модель седана станет серийным продолжением прошлогоднего прототипа с названием Preface, однако при этом она будет серьезно отличаться от концепта.

В салоне автомобиля предложат большой прямоугольный планшет и оформление приборной панели как у Preface.

Что касается технической части, то ожидается в моторной гамме турбированный полуторалитровый 177-сильный двигатель. Эта силовая установка также разрабатывалась совместно с Volvo.