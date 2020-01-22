Mercedes-Benz показал обновлённый E-Class почти без камуфляжа

Актуальный Mercedes-Benz E-Class представлен на рынке с 2016 года, и теперь пришло время для обновления, чем собственно и занимаются в компании.



О том, что автомобиль получит обновление было известно несколько месяцев назад, когда в объективы камер фотошпионов попал тестовый прототип.

Но похоже, что уже скоро E-Class будет представлен официально, так как модель почти без камуфляжа тестируется на дорогах Лас-Вегаса, а компания сама распространила снимки.

Самым заметным изменением во внешности станет решетка радиатора. Кроме этого, под изменения попали задние фонари.

В салоне также произойдут изменения в виде появления нового руля и обновленной мультимедийной системы, а список оборудования между тем пополнится новыми системами безопасности и помощи водителю. На европейский рынок посвежевший Mercedes-Benz E-Class выйдет уже летом.