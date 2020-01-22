В Беларуси хотят перевести МАЗы на электротягу

Грузовые автомобили МАЗа являются одними из самых продаваемых на рынке грузовых автомобилей.

Многие автопроизводитель работают над «зелеными» технологиями и стараются выпускать гибридные или полностью электрические модели.

Во-первых, это новый тренд в мировом автопроме, а во-вторых, электрификация позволяет вписываться в жесткие экологические рамки.

Электрификация затрагивает не только легковушки, но и грузовики. Так, Беларуси хотят перевести МАЗы на электротягу.

Более того, уже стартовал проект по выпуску электрического грузовика, созданного на шасси среднетонажного автомобиля.

Никакие подробности о проекте не раскрывают, но анонсируют, что первые опытные образцы начнут выпускать в этом году.

Помогать МАЗу будут его партнеры. Стоит отметить, что отечественный «КамАЗ» начал работать над электрогрузовиками почти пять лет назад, однако серийными они так и не стали.

При этом российская компания активно разрабатывает и тестирует беспилотные технологии.