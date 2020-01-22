Легкий коммерческий автомобиль прекратили в пассажирскую машину, которая создавалась совместно с компанией «Автодом».
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
22.01.2020 19:16
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УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи», в котором кузов выполнили из композитных материалов с тепло- и шумоизоляцией.
В салоне такого автомобиля имеется трехместный диван, а также установлена перегородка между пассажирской и грузовой частью салона, которая может перемещаться, регулируя таким образом объём багажника.
Помимо этого, в машине имеется дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения.
В техническом плане изменений не произошло и семейный автомобиль, как и его грузовой соплатформенник приводится в движение газовой установкой с заявленным запасом хода до 1 тыс. километров.
Во сколько оценят такой автомобиль, пока неизвестно.
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