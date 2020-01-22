Кроссовер Renault Duster оказался в дефиците в РФ

О дефиците кроссовера Renault Duster в России сообщили журналисты «Ведомостей», ссылаясь на двух дилеров бренда.

По их информации, дефицитными являются самые популярные комплектации автомобиля. Клиенты, заказавшие такие комплектации, будут ждать около трех недель.

По предварительным прогнозам дилеров, дефицит будет ликвидирован только в начале весны. К концу следующего месяца дилеры ожидают, что запасы моделей 2019 года выпуска закончатся.

Причиной дефицита автомобилей назвали то, что в компании не смогли спрогнозировать спрос и выпустили машин меньше.

Напомним, что сборка Renault Duster осуществляется на предприятии в Москве. Стоимость автомобиля стартует от 719 000 рублей за версию 2019 года выпуска и от 741 000 рублей за кроссовер, выпущенный уже в этом году.

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