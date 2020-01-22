Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Новый внедорожник не первый раз замечают на тестировании, а недавно тестовый прототип сфотографировали на тестах в Швеции.



Вместе с внедорожником тестируют и минивэн Aurus Arsenal, а также седан Senat. Все тестовые прототипы автомобилей привезли в Скандинавию в начале января.

Тестируют автомобили на дорогах общего пользования, а отличаются они временными номерными знаками красного цвета.

Несмотря на наличие камуфляжа на кузове Aurus Komendant, понять, какие у него будут очертания можно.

Этот автомобиль, как и другие «Аурусы», также создают на платформе ЕМП. В движение модель будет приводиться гибридной установкой на базе 4,4-литрового двигателя.

Как ранее уже сообщалось, дебют Aurus Komendant состоится в рамках автошоу в Москве в этом году, тогда как производство и продажи начнут в 2021 году.