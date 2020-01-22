Toyota запатентовала в РФ новую Corolla с американским дизайном



Изображения появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. На патентах представлен автомобиль с дизайном, как у версии для американского рынка.

Этот не первые патенты модели, так как ранее автопроизводитель патентовал гибридную версию Corolla. Патент модели, которая отличается от российской версии, это всего лишь защита собственности.

То есть в данном случае, это не означает, что Corolla с американским дизайном будут продавать в нашей стране.

Напомним, что актуальная Toyota Corolla в нашей стране продается по цене от 1 173 000 рублей.

Для седана предлагается только один двигатель мощностью 122 л.с., который в зависимости от комплектации работает в паре с шестискоростной механикой или вариатором.

В Японии представили новую Toyota Corolla.