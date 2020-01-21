Ремонт американских автомобилей в России и его особенности

Любая автомашина имеет собственную «национальную» специфику ремонта, обусловленную ее конструктивными особенностями и необходимостью использования специфического оборудования и инструментов. Это в полной мере относится и к ремонту американских автомобилей в России.

Основные особенности ремонта автомобилей из США

Регулярное высококачественное техобслуживание автомобилей, выпущенных в Соединенных Штатах, обеспечивает возможность их эксплуатации на протяжении продолжительного времени без поломок. Не меньшее значение имеет грамотная адаптация этих автомобилей с учетом их особенностей к условиям российского климата. Для успешного выполнения таких работ можно обратиться в автосервис JEEP. Эксплуатация американских автомобилей в значительной мере зависит от вида масла в их моторах, и замена смазки в них должна выполняться дважды в год – перед наступлением нового сезона. В российских дорожных условиях заменять масло в сцеплении следует несколько раньше, чем требует производитель, тогда как тормозные колодки надо менять в соответствии с инструкцией. Преждевременное изнашивание тормозных колодок говорит о небрежном вождении. Еще одна характерная особенность американских авто заключается в тугом управлении рулем и мягкой подвеске, рассчитанных на ровное дорожное покрытие без резких поворотов. Для российских дорог они не предназначены. Поэтому владельцам американских автомашин следует обращаться с ними с максимальной аккуратностью, а также систематически проводить проверки и принимать профилактические меры.

Виды ремонта американских авто

В связи с конструктивными особенностями авто из США их ремонт может выполнить далеко не всякий мастер. Вдобавок у каждой модели есть собственные технические особенности, известные только немногим специалистам. По этой причине очень важно правильно выбрать автосервис, который может грамотно выполнить следующие работы для американской машины:

общую компьютерную диагностику и диагностику отдельных узлов;

общий ремонт;

покраску кузова;

шиномонтаж;

техническое обслуживание;

ремонт мотора;

установку допоборудования и аксессуаров.

Для качественного ремонта американских автомобилей необходимо использование современного специального оборудования. Кроме того, очень важно использовать оригинальные запчасти и узлы, поэтому автосервис должен иметь налаженные связи с их поставщиками.