В Великобритании показали уникальный «горбатый» «Запорожец»

Британскую публику на тюнинг-шоу Ultimate Stance решили удивить «горбатым» ЗАЗ-965, причем машину представили не в оригинальном исполнении, а после серьезных доработок.

Тюнеры компании Central England Automotive решили на выставке показать хот-род, созданный на базе «Запорожца».

Машину пришлось искать по всей Европе, и подходящий экземпляр был найден в Болгарии.

Оттуда и был доставлен на прицепе ЗАЗ-965 1965 года выпуска. После всех доработок был выпущен ролик, в котором можно увидеть преображение машины. Единственное, что тюнеры пока не продемонстрировали, так это возможности своего творения.

