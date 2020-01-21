Chery готовит новый электрический кроссовер за 1,8 млн рублей

Китайская компания занесла в базу регулятора новый кроссовер, который будет оснащен полностью электрической силовой установкой.



Благодаря базе Министерства промышленности Китая стали известны некоторые характеристики, а китайские СМИ между тем назвали предварительную стоимость новинки.

Новый электрический кроссовер по габаритам будет сопоставим с Audi Q5. Так, его длина составит 4 630 мм, а ширина и высота – 1 910 и 1 655 мм.

Расстояние между осями будет 2 805 мм. Силовая установка будет двух вариантов, где первый имеет мощность 163, а второй 177 лошадиных сил.

Данные о емкости батарей и запасе хода не раскрывают. Новинка проходит по внутризаводским индексом S61, а ее презентация состоится в этом году.

Предварительная цена составит 200 тыс. юаней или около 1,8 млн рублей.

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