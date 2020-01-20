VW Golf GTI нового поколения засветился без камуфляжа

Буквально несколько дней назад автопроизводитель анонсировал выход хэтчбека Golf GTI.

Теперь в Сети опубликовали первую фотографию новинки без камуфляжа. Уже известно, что автомобиль будет представлен весной в рамках Женевского автосалона.

VW Golf GTI нового поколения будет отличаться заниженным дорожный просветом, спортивной выхлопной системой, более мощными тормозами, а также большими колесными дисками.

Как пишут зарубежные источники, у VW Golf GTI будет установлен двухлитровый турбированный мотор мощностью более 232 лошадиных сил.