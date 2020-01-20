Автомобильный эксперт рассказал о том, какие ошибки не стоит совершать при эксплуатации авто зимой, чтобы его не «убить».
Названы пять способов «убить» машину зимой
Как пишет журнал «За рулем», одним из самых распространенных способов «убить» машину зимой является старт с непрогретым мотором.
Эксперт советует обязательно прогревать автомобиль после длительного простоя, причем иногда может быть достаточно минимум 5 минут.
После этого важно начинать двигаться плавно на небольших оборотах, а после уже можно ехать в привычном для водителя режиме.
Еще одной вредной привычкой некоторых водителей является резкий старт и торможения, а также пробуксовка.
Все это приводит к более быстрому износу шин и ступичных подшипников, а еще наносится вред трансмиссии, сцеплению, тормозной системе и даже подвеске.
Не советуют водителям и совершать повороты и развороты с «ручником». Еще одним способом «убить» автомобиль становится грязный кузов.
Мнение владельцев авто, что машину зимой мыть не нужно, является ошибочным, так как грязный кузов больше подвержен коррозии из-за реагентов.
К тому же грязь является причиной окисления контактов и повреждения изоляционного слоя электрических проводов.
Длительная стоянка в сугробе также является причиной появления проблем в автомобиле. Эксперт говорит, что пребывание автомобиля под снегом наносит вред всем системам транспортного средства, а также трансмиссии, тормозам, металлическим деталям и подвеске.
Ну и в конце концов у простоявшего в сугробе авто быстро разрядится аккумулятор. Также автовладельцам советуют после длительной стоянки разбавлять старое топливо.
Названы способы зимой ускорить прогрев машины.