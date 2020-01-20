Названы пять способов «убить» машину зимой

Автомобильный эксперт рассказал о том, какие ошибки не стоит совершать при эксплуатации авто зимой, чтобы его не «убить».

Как пишет журнал «За рулем», одним из самых распространенных способов «убить» машину зимой является старт с непрогретым мотором.

Эксперт советует обязательно прогревать автомобиль после длительного простоя, причем иногда может быть достаточно минимум 5 минут.

После этого важно начинать двигаться плавно на небольших оборотах, а после уже можно ехать в привычном для водителя режиме.

Еще одной вредной привычкой некоторых водителей является резкий старт и торможения, а также пробуксовка.

Все это приводит к более быстрому износу шин и ступичных подшипников, а еще наносится вред трансмиссии, сцеплению, тормозной системе и даже подвеске.

Не советуют водителям и совершать повороты и развороты с «ручником». Еще одним способом «убить» автомобиль становится грязный кузов.

Мнение владельцев авто, что машину зимой мыть не нужно, является ошибочным, так как грязный кузов больше подвержен коррозии из-за реагентов.

К тому же грязь является причиной окисления контактов и повреждения изоляционного слоя электрических проводов.

Длительная стоянка в сугробе также является причиной появления проблем в автомобиле. Эксперт говорит, что пребывание автомобиля под снегом наносит вред всем системам транспортного средства, а также трансмиссии, тормозам, металлическим деталям и подвеске.

Ну и в конце концов у простоявшего в сугробе авто быстро разрядится аккумулятор. Также автовладельцам советуют после длительной стоянки разбавлять старое топливо.

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