Большой кроссовер Kia Telluride получит внедорожный пакет

Для внедорожника компания готовит две версии, где одна будет более роскошной и дорогой, а вторая предназначенная для езды по бездорожью.

Есть данные, что компания выпустить одновременно две новые модификации большого кроссовера Kia Telluride.

Внедорожный вариант будет отличаться защитой днища и специальными внедорожными шинами. Кроме этого, для автомобиля предложат специально дополнительное оборудование, среди которого багажник на крыше, лебедка, шноркель и другое.

Для люксового исполнения предложат роскошную отделку салона с использованием дорогих материалов и элементов, а также такая версия может отличаться двухцветным вариантом окраски кузова.

В списке оборудования роскошного Kia Telluride предложат много опций, а также систем безопасности и помощи водителю.

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