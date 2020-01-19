BMW через 2 месяца представит в Женеве концепт BMW i4

Немецкая компания посетить автосалон в Женеве, где покажет свой новый электрокар.



Им окажется полностью электрический седан, предсерийная версия которого с названием BMW i4 Concept и будет представлена в марте на мотор-шоу в Женеве.

Предполагается, что серийная этого прототипа мало чем будет отличаться. Уже известно, что силовая установка электрокара будет представлена двумя электродвигателями, которые имеют суммарную отдачу 530 л.с.

Разгонятся электрический седан будет за 4,0 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 190 км/ч.

Запас хода составит 600 км, а подзарядка до 80% от специальной станции займет 35 минут.

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