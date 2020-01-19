Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж

Обновленный вариант кроссовера Hyundai Creta/ix25 сначала оказался никому не нужен, о чем свидетельствовали отрицательные результаты продаж.



Автомобиль 2020 модельного года после обновления получил, как говорят в Сети, «спорный» дизайн, из-за которого возможно продажи и снижались.

В продажу Hyundai Creta/ix25 на китайском рынке поступил в конце октября и в ноябре его результаты продаж оказались совсем невпечатляющими.

Однако ситуация изменилась в декабре, когда модель продемонстрировала рост на 38%. Объёмы составили 8,5 тыс. экземпляров, что стало рекордным показателем для модели.

Напомним, для покупки Hyundai Creta предлагается в четырех версиях по цене от 109 800 юаней или 993 тыс. рублей.

К выходу в РФ готовятся обновлённые Hyundai Creta и Hyundai Solaris.