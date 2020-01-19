Ульяновский автомобильный завод в социальных сетях продолжает рассказывать об истории компании и созданных моделях.

На этот раз УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны, который носил названием «Вагон».

Ранее этот проект создавали по заказу Главного автотранспортного управления (ГЛАВТУ) Минобороны и Минавтопрома. Ведущим конструктором был назначен Александр Щербаков.

Первыми экземплярами, выпущенным в рамках проекта стали опытные машины УАЗ-3972, которые представляли самой бескапотники третьего поколения семейства.

В 1990 году создали три автомобиля военного санитарного фургона на мостах с редукторами внешнего зацепления, а также был построен единственный гражданский микроавтобус.

В серию эти модели так и не отправились. При этом было отмечено, что все работы не прошли даром, так как наиболее удачные и прогрессивные наработки начали применять в моделях, которые продаются сейчас.

В 2021 году выйдет «Русский Прадо» от УАЗа.

УАЗ представил спецверсию УАЗ Patriot Antarctic Edition.