После того как российский автогигант выкупил долю GM в совместном предприятии, было сказано, что автомобиль войдет в модельный ряд Лада и будет представлен в нем наряду с 4х4.

Позднее стало известно, что Chevrolet Niva получит шильдик Лада и сменит название до конца этого года.

Однако недавно на официальном сайте Chevrolet Niva уже произошли изменения. В частности, в верхней части страницы Chevrolet Niva заменили на наименование Niva.

То есть Chevrolet Niva потеряла в названии Chevrolet, хотя в целом по сайту автомобиль остается с прежним названием.

Есть предположение, что внедорожник войдет в модельный ряд Лада обновленным, однако какие изменения он получит достоверно пока неизвестно.