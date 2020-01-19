Похоже «АвтоВАЗ» начал готовить внедорожник Chevrolet Niva к внедрению в свой модельный ряд.
Chevrolet Niva потеряла в названии Chevrolet
19.01.2020 15:41
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После того как российский автогигант выкупил долю GM в совместном предприятии, было сказано, что автомобиль войдет в модельный ряд Лада и будет представлен в нем наряду с 4х4.
Позднее стало известно, что Chevrolet Niva получит шильдик Лада и сменит название до конца этого года.
Однако недавно на официальном сайте Chevrolet Niva уже произошли изменения. В частности, в верхней части страницы Chevrolet Niva заменили на наименование Niva.
То есть Chevrolet Niva потеряла в названии Chevrolet, хотя в целом по сайту автомобиль остается с прежним названием.
Есть предположение, что внедорожник войдет в модельный ряд Лада обновленным, однако какие изменения он получит достоверно пока неизвестно.
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