Как выбрать правильные покрышки для своего автомобиля?

Производством покрышек для автомашин в настоящее время занимается огромное количество предприятий, а число марок этих изделий колоссально. Поэтому вполне естественно, что автолюбители нередко затрудняются выбрать наиболее подходящие для своего транспорта шины.

Основные классы автошин

Для классификации автомобильной резины используется целый ряд критериев. Среди них одним из важнейших является сезонность. Если температура воздуха на улице превышает плюс пять градусов по Цельсию, то надо устанавливать на колеса летние шины. При понижении температуры следует заменить их на зимние шины. Помимо того, можно воспользоваться всесезонными автопокрышками, но нужно учитывать, что они не рассчитаны на большие расстояния и значительные нагрузки, а потому срок их эксплуатации сравнительно непродолжителен.

Главные правила подбора автопокрышек для своей машины

Для успешного решения вопросов, связанных с выбором и покупкой покрышек для автомашины, полезно следовать таким правилам:

Планировать приобретение резины желательно заблаговременно – подобный подход даст время для всестороннего обдумывания действий и предоставит возможность экономии достаточно существенных сумм денег. Приобретать покрышки целесообразнее в период межсезонья. В это время спрос на услуги автомастерских низок, а автомагазины предоставляют на данные изделия скидки.

Большое значение имеет дата выпуска. Резиновые изделия имеют свойство портиться с течением времени. Это относится даже к шинам чрезвычайно высокого качества. Так что необходимо удостовериться в том, что выбранные автопокрышки были изготовлены не очень давно. Нужно принимать во внимание и тот факт, что срок годности автошин в значительной мере зависит от тех условий, в которых они хранятся. Резина крайне чувствительна к влиянию ультрафиолета, а от солнечного света она защищается надлежащим образом далеко не во всех случаях.

Между ценой автошин и сроком их эксплуатации нет прямой зависимости. Даже чрезвычайно дорогостоящие автопокрышки могут прослужить сравнительно мало.

Выбор автопокрышек должен производиться с учетом тех условий, в которых эксплуатируется автомобиль.

Важнейший принцип, который должен неукоснительно соблюдаться при выборе и приобретении автопокрышек – предельная ответственность. Ведь от правильности принятого решения прямо зависит безопасность всех участников дорожного движения.