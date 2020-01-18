Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

В прошлом году сообщалось, что премьера нового кроссовера, созданного по мотивам концепта TJ Cruiser состоится в 2020 году.



Теперь зарубежные источники обнародовали дату премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser, сообщив, что она состоится уже в мае.

Насколько изменится серийная версия в отличие от концепта пока неизвестно.

Напомним, что прототип базировался на платформе TNGA и имеет длина 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 750 мм.

Концепт был оснащен гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что компания решилась на выпуск этого автомобиля, в том числе и по той причине, что он был положительно воспринят публикой.