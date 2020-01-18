В Калифорнии появился каршеринг с беспилотным Mercedes-Benz S-классом

Официально полностью беспилотные автомобили еще не разрешены, при этом есть участки где можно их тестировать, но только если на водительском месте будет оператор.

Mercedes-Benz совместно с Bosch в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, запустили сервис беспилотного каршеринга.

В нем присутствуют специально подготовленные роскошные седаны Mercedes-Benz S-класса.

Для заказа беспилотника автопроизводитель разработал мобильное приложение, но его предоставили только определённому количеству пользователей, а кому именно не уточняется.

Беспилотный каршеринг работает только на определенных маршрутах, при этом в кресле водителя всегда присутствует оператор, который в случае внештатной ситуации возьмёт управление на себя.

В целом запущенный каршеринг не является полностью коммерческим проектом, и его запустили для тестирования беспилотной системы четвертого и пятого уровня.