Официально полностью беспилотные автомобили еще не разрешены, при этом есть участки где можно их тестировать, но только если на водительском месте будет оператор.
В Калифорнии появился каршеринг с беспилотным Mercedes-Benz S-классом
18.01.2020 16:29
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Mercedes-Benz совместно с Bosch в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, запустили сервис беспилотного каршеринга.
В нем присутствуют специально подготовленные роскошные седаны Mercedes-Benz S-класса.
Для заказа беспилотника автопроизводитель разработал мобильное приложение, но его предоставили только определённому количеству пользователей, а кому именно не уточняется.
Беспилотный каршеринг работает только на определенных маршрутах, при этом в кресле водителя всегда присутствует оператор, который в случае внештатной ситуации возьмёт управление на себя.
В целом запущенный каршеринг не является полностью коммерческим проектом, и его запустили для тестирования беспилотной системы четвертого и пятого уровня.
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