В России создают новый Tesla Cybertruck

Пикап Tesla Cybertruck оказался самым необычным автомобилем в 2019 году. Этот пикап поразил всех, и стал самым обсуждаемым в декабре.

Сразу после презентации «Кибертрака» многие стали делать его копии, не стал отставать от тенденции и канал «Гараж 54».

Они решили использовать старый УАЗ-469, с котором полностью убрали кузов, удлинили раму, а из металлических труб создали каркас, обшитый металлом толщиной 2 мм.

Для отечественного Cybertruck специалистам пришлось заказывать кардан, так как собственными силами удлинить его не получилось.

Блогеры намерены свой «Кибертрак» доделать до конца и прокатится на нем по городу. Сколько времени у них все это займет не известно.

