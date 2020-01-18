Пикап Tesla Cybertruck оказался самым необычным автомобилем в 2019 году. Этот пикап поразил всех, и стал самым обсуждаемым в декабре.
В России создают новый Tesla Cybertruck
18.01.2020 16:18
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Сразу после презентации «Кибертрака» многие стали делать его копии, не стал отставать от тенденции и канал «Гараж 54».
Они решили использовать старый УАЗ-469, с котором полностью убрали кузов, удлинили раму, а из металлических труб создали каркас, обшитый металлом толщиной 2 мм.
Для отечественного Cybertruck специалистам пришлось заказывать кардан, так как собственными силами удлинить его не получилось.
Блогеры намерены свой «Кибертрак» доделать до конца и прокатится на нем по городу. Сколько времени у них все это займет не известно.
Tesla Cybertruck: бронированный пикап с электрическим сердцем
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