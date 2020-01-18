Для гонок «24 часа лимонов» был создан Porsche Boxster в стиле «Безумного Макса»

Porsche Boxster создавался не для фильма, но такое творение могло принимать участие в фильме наподобие постапокалиптического «Безумного Макса».

Впрочем, разработчики спорткара не отрицают, что при создании гоночного авто вдохновлялись именно «Безумным Максом».

В целом даже после огромного количества переделок Porsche Boxster 2000 года сохранил свои возможности.

Внешне автомобиль старались сделать как можно страшнее. Каркас безопасности оставили покрытый ржавчиной, сварочные швы никто даже и не старался защищать, а для полного устрашения на пассажирское место установили пулемет 50 калибра.

Представленный Boxster создали в ателье Vali Motorsports по просьбе заказчика, который собирается на нем выступать в заезде «24 hours of LeMons» (24 часа лимонов).

Эта гонка является пародией на «Леманский марафон». В США она появилась в 2006 году, и сейчас она считается самой смешной гонкой в США.