Porsche Boxster создавался не для фильма, но такое творение могло принимать участие в фильме наподобие постапокалиптического «Безумного Макса».
Для гонок «24 часа лимонов» был создан Porsche Boxster в стиле «Безумного Макса»
18.01.2020 16:16
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Впрочем, разработчики спорткара не отрицают, что при создании гоночного авто вдохновлялись именно «Безумным Максом».
В целом даже после огромного количества переделок Porsche Boxster 2000 года сохранил свои возможности.
Внешне автомобиль старались сделать как можно страшнее. Каркас безопасности оставили покрытый ржавчиной, сварочные швы никто даже и не старался защищать, а для полного устрашения на пассажирское место установили пулемет 50 калибра.
Представленный Boxster создали в ателье Vali Motorsports по просьбе заказчика, который собирается на нем выступать в заезде «24 hours of LeMons» (24 часа лимонов).
Эта гонка является пародией на «Леманский марафон». В США она появилась в 2006 году, и сейчас она считается самой смешной гонкой в США.
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