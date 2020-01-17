Итальянская компания опубликовала отчеты по продажам своих автомобилей за 2019 год.

Согласно отчетным данным, автопроизводитель реализовал на мировом рынке 8 205 автомобилей, что является рекордным результатом для марки и стало на 43% больше.

Из общего объёма продаж почти 5 тыс. экземпляров пришлось на кроссовер Urus. То есть Lamborghini кроссоверов продала больше, чем суперкаров.

Как отмечают в компании, рост объёмов поставок автомобилей растет 9 лет подряд, при этом в прошлом году популярность машин марки наблюдалась на всех ключевых рынках.

Если рассматривать российский авторынок, то Lamborghini смогла реализовать в нашей стране 128 своих автомобилей, улучшив результат в два раза.

В планах производителя на 2020 год, выпустить гибридные модификации уже существующих моделей. Между тем, недавно компания объявила о старте продаж в России обновленного Huracan Evo.