Составлен топ-10 самых продаваемых авто в Санкт-Петербурге в 2019 году

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых автомобилей на рынке Северной столицы по итогам прошлого года.

В отчетный период в Санкт-Петербурге было продано 96,2 тыс. новых автомобилей, что на 10% хуже, чем в 2018 году. Лидером этого рынка является автомобиль KIA Rio, который был продан в количестве 10 тыс. единиц, что на 18% меньше.

На втором месте оказался кроссовер и это лидер сегмента SUV в России Hyundai Creta. Его объёмы продаж в Петербурге составили 3,9 тыс. ед., что на 8% меньше.

В тройке лидеров, как сообщает «Автостат», находится седан Volkswagen Polo. Его результат 3,9 тыс. проданных экземпляров, что хуже на 24%.

В первой пятерке топ-10 самых продаваемых авто в Санкт-Петербурге в 2019 году оказались Hyundai Solaris (3,7 тыс. ед.; -29%) и Volkswagen Tiguan (3,5 тыс. ед.; +14%).

В топ-10 вошли следующие модели: LADA Vesta (3,4 тыс. ед.; +10%), Mitsubishi Outlander (3,2 тыс. ед.; +7%), LADA Largus (2,8 тыс. ед.; +7%), Skoda Rapid (2,4 тыс. ед.; -12%) и Skoda Kodiaq (2,2 тыс. ед.; +21%).