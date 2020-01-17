Редкую ГАЗ-23 «Волгу» из гаража КГБ продают за 8,6 млн рублей

Выставленный на продажу экземпляр является одним из 603 выпущенных в 1962 году.



Редкую ГАЗ-23 «Волгу» обнаружили в одном из центров по продаже автомобилей с пробегом. Сообщается, что этот автомобиль ранее был основной машиной спецслужб СССР.

Оценили выставленный на продажу автомобиль почти в 8,6 млн рублей или 140 000 долларов.

О необычной Волге рассказал блогер Roma-Urraco, который отметил, что ранее лимитированную версию машины выпустили исключительно для КГБ и спецслужб, при этом никто больше не мог ее приобрести.

Разработкой модели занялись еще в 1959 году, причем по документам ГАЗ-23 проходил еще и как «быстроходный автомобиль» или авто для сопровождения.

В движение он приводился модернизированным мотором ЗМЗ-23, работающим в паре с автоматической КП. При создании ГАЗ-23 особое внимание уделялось кузову, а за счет доработок он оказался тяжелее обычной версии на 300 кг.

Источник: www.drive2.ru.