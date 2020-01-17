Киа Селтос технические параметры и отзывы владельцев

Корейская автомобильная компания Киа уже давно вошла в элиту миррового автомобилестроения. Качество техники этого производителя высоко ценят в разных странах. Инженеры Киа это настоящие профессионалы своего дела, которые постоянно работают над повышением качества, безопасности и комфортабельности новых моделей Киа. При этом они используют передовые технологии и внедряют наиболее эффективные инновации в свои разработки.

Компания выпускает автомобили разных видов, начиная со спортивных машин и заканчивая мощными грузовиками и специальной техникой. Однако как показывает статистика, больше всего автолюбители ценят кросссверы разрабатываемые корейским брендом. Сейчас в нашей стране с большим энтузиазмом ожидают начала продаж новой модели KIA Seltos. Это недорогой и комфортабельный кроссовер который уже успешно продается в Азии.

Отзывы владельцев КИА Селтос говорят о том, что машина имеет свои преимущества и недостатки, о которых и пойдет речь в данной статье.

Дизайн

Машина получила современный дизайн, который понравится будущим владельцам. Впереди располагается большое лобовое стекло, капот с небольшими изгибами, большая решетка радиатора в фирменном стиле, мощные фары и надежный бампер. Машина имеет высокий клиренс благодаря чему сможет спокойно заезжать на бровки, удобные двери с крупными боковыми зеркалами. Сзади объемный багажник, тормозные фары имеют интересный дизайн.

Внутри салон получил:

комфортные сиденья;

все электронные фишки, начиная с климат контроля и электроподъемники стекол и сидений;

впереди информативная панель с большим экраном качественной мультимедийной системой.

Отдельно нужно упомянуть, что разработчики позаботились о безопасности пассажиров и водителя. Здесь есть подушки безопасности и отличная тормозная система.

Двигатель

Именно силовые установки этой машины пока вызывают больше всего вопросов у специалистов и обывателей. Так в Индии сейчас этот автомобиль продается в двух вариантах комплектации.

Первый это турбо мотор мощностью 149 л.с. Второй вариант дизель, мощность которого составляет 129 л.с.

Для автомобиля таких размеров этого явно недостаточно, поэтому динамические характеристики нового Киа под большим вопросом. Хотя возможен вариант, что в России он будет продаваться с более мощным агрегатом.