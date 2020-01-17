Киа Селтос технические параметры и отзывы владельцев

Корейская автомобильная компания Киа уже давно вошла в элиту миррового автомобилестроения. Качество техники этого производителя высоко ценят в разных странах. Инженеры Киа это настоящие профессионалы своего дела, которые постоянно работают над повышением качества, безопасности и комфортабельности новых моделей Киа. При этом они используют передовые технологии и внедряют наиболее эффективные инновации в свои разработки.
Компания выпускает автомобили разных видов, начиная со спортивных машин и заканчивая мощными грузовиками и специальной техникой. Однако как показывает статистика, больше всего автолюбители ценят кросссверы разрабатываемые корейским брендом. Сейчас в нашей стране с большим энтузиазмом ожидают начала продаж новой модели KIA Seltos. Это недорогой и комфортабельный кроссовер который уже успешно продается в Азии.
Отзывы владельцев КИА Селтос говорят о том, что машина имеет свои преимущества и недостатки, о которых и пойдет речь в данной статье.
Дизайн
Машина получила современный дизайн, который понравится будущим владельцам. Впереди располагается большое лобовое стекло, капот с небольшими изгибами, большая решетка радиатора в фирменном стиле, мощные фары и надежный бампер. Машина имеет высокий клиренс благодаря чему сможет спокойно заезжать на бровки, удобные двери с крупными боковыми зеркалами. Сзади объемный багажник, тормозные фары имеют интересный дизайн.
Внутри салон получил:
- комфортные сиденья;
- все электронные фишки, начиная с климат контроля и электроподъемники стекол и сидений;
- впереди информативная панель с большим экраном качественной мультимедийной системой.
Отдельно нужно упомянуть, что разработчики позаботились о безопасности пассажиров и водителя. Здесь есть подушки безопасности и отличная тормозная система.
Двигатель
Именно силовые установки этой машины пока вызывают больше всего вопросов у специалистов и обывателей. Так в Индии сейчас этот автомобиль продается в двух вариантах комплектации.
- Первый это турбо мотор мощностью 149 л.с.
- Второй вариант дизель, мощность которого составляет 129 л.с.
Для автомобиля таких размеров этого явно недостаточно, поэтому динамические характеристики нового Киа под большим вопросом. Хотя возможен вариант, что в России он будет продаваться с более мощным агрегатом.