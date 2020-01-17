Объявлена дата выхода нового Toyota Harrier

Стали известны подробности о новом поколении Toyota Harrier, которое планировали выпустить еще в прошлом году.



Однако выход автомобиля перенесли на 2020 год, причем сообщается, что его премьера состоится в мае, а чуть позже кроссовер выйдет в продажу на внутреннем для компании рынке.

Предварительная стоимость нового Toyota Harrier составит 1,96 млн рублей в эквиваленте.

Наряду с датой презентации в Сети распространили и шпионские фотографии новинки, судя по которым модель получит купеобразный кузов.

Также известно, что у кроссовера будет трехрядная версия, а его длина стала больше, и показатель составляет 4 800 мм. Выросла и колесная база – 2 750 мм.

Помимо этого, зарубежные СМИ отмечают, что новый Toyota Harrier теперь будет относиться к премиальному сегменту.

Его моторная гамма будет представлена стандартным ДВС объёмом 2,0 литра и гибридной установкой на базе 2,5-литрового ДВС.