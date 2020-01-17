Продажи автомобилей Jaguar Land Rover в России упали на 16%

В компании рассказали о результатах своей деятельности на российском рынке за прошлый год.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году продажи Jaguar Land Rover снизились на 16%, когда было реализовано 10 401 автомобиль.

Из них 8 863 экземпляра пришлось на внедорожники Land Rover, а этот результат оказался хуже на 12%. Объёмы продаж Jaguar составили 1 738 единиц, что на 31% хуже.

Самыми продаваемыми автомобилями марки стали Range Rover и Range Rover Spor проданные в количестве 2 713 и 1 699 ед. соответственно.

Отдельно отмечаются объёмы реализации электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Он стал лидером в сегменте электрокаров в России с результатом 128 ед.