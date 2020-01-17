Volkswagen назвал дату премьеры Golf GTI восьмого поколения

Для модели нового поколения в общей сложности подготовят четыре «горячих» версии, первой из которых станет Golf GTI.

Все новые модификации, а именно GTI, GTE, GTD и R будут рассекречены до конца года. Первой станет Golf GTI восьмого поколения, дату премьеры которого Volkswagen уже назвал.

Согласно официальной информации, новинка будет представлена пятого марта, а место премьеры станет автосалон в Женеве.

Все «подогретые» модификации будут отличаться некоторыми изменениями во внешности, более производительными тормозами и новыми аэродинамическими обвесами. О том, какие силовые установки будут использовать в моделях информации официальной пока нет.

При этом неофициальных версий много. По одной из них в Golf GTI установят тот же двухлитровый турбированный агрегат EA888, но с увеличенной до 245 л.с. мощностью.

В дальнейшем должна появится замена 290-сильной версии Golf GTI TCR. Что касается GTD, то этой версии приписывают гибридную установку с 48-вольтовым стартер-генератором на основе двухлитрового турбодизеля.

Мощность установки составит 184 л.с. при 380 Нм крутящего момента. Среди трансмиссии может быть 6-ступенчатая механика или 7-скоростной робот.

Что касается самой топовый версии с приставкой к названию R, то в ней будет полный привод, а также два турбокомпрессора, электрический нагнетатель. Мощность составит более 350 л.с.