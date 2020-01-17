Компания Mitsubishi в России сертифицировала для продаж внедорожник Pajero Sport, получив на него ОТТС.

Благодаря документам опубликованным на сайте Росстандарта стало известно, что обновлённый Mitsubishi Pajero Sport лишили дизеля в России.

Модель была сертифицирована для России с единственным бензиновым мотором. Этот двигатель имеет объём три литра, а его мощность, работая в паре с 8-ступенчатой автоматической КП составит 209 лошадиных сил.

Также в документе указано, что поставки Mitsubishi Pajero Sport будут осуществляться из Таиланда, хотя ранее были данные о сборке внедорожника на предприятии в Калужской области.

Во сколько оценят автомобиль в России пока не сообщается, а продажи должны стартовать в этом году.