В нашей стране по предварительным данным было реализовано за год 1,63 млн новых легковых автомобилей без учета продаж легких коммерческих машин.
Авторынок России в 2019 году удержал пятое место в Европе
16.01.2020 14:39
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Этот результат обеспечил нашему авторынку пятое место в Европе, тогда как лидером там остается Германии. В этой стране за 2019 год было реализовано чуть более 3,6 млн автомобилей.
Авторынок к тому же показал рост на 5%. На второй строчке располагается Великобритания с результатом 2,3 млн авто, что на 2,4% меньше.
В тройку лидеров входит Франция – 2,2 млн машин, что на 1,9% больше. На четвертой строчке располагается Италия с результатом 1,9 млн авто, а это на 0,3% больше.
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