Названы самые популярные машины с пробегом в РФ по итогам декабря

За прошлый месяце на вторичном авторынке России было продано 11,2 тыс. автомобилей Ford Focus, а обеспечило модели звание самого популярного.

Хэтчбек LADA 2114, который ранее лидировал на рынке, по итогам декабря стал только вторым. Таких машин было перепродано в количестве 11,1 тыс. экземпляров.

На третьем месте в списке самых популярных машин с пробегом в РФ по итогам декабря расположился Hyundai Solaris с результатом 9,7 тыс. единиц, сообщает «Автостат».

LADA 2170 «Приора» (9,5 тыс. ед.), а также KIA Rio и LADA 2107 с одинаковым объёмом продаж по 9,3 тыс. единиц также оказались в списке самых востребованных.