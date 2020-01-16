Рестайлинговый Volkswagen Tiguan впервые замечен без камуфляжа



Премьерный показ рестайлингового автомобиля пройдет в рамках Женевского автосалона. Кроссовер после обновления получил стилистику нового Golf, о чем свидетельствует снимок, созданный во время рекламных съемок.

На снимке автомобиль представлен без камуфляжа. В кроссовере предложат новые фары, решетку радиатора в стиле Touareg, а также небольшой спойлер на двери багажника.

Какие изменения произойдут в салоне модели пока неизвестно, но можно предположить, что в кроссовере будет новое поколение мультимедийной системы и изменится селектор трансмиссии. В техническом плане изменений не ожидается.