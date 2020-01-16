Названы самые покупаемые в РФ китайские автомобили за 2019 год

Российские аналитики из «АвтостатИнфо» опубликовали статистику по продажам китайских автомобилей за прошлый год.

Так, были названы самые продаваемые в РФ китайские автомобили за 2019 год, которых в общей сложности было продано 32 412 экземпляров, что на 14% больше, чем в 2018 году.

Самым востребованным автомобилем китайского происхождения стал кроссовер Geely Atlas, показавший по итогам прошлого года рост на 217% до 7 228 проданных экземпляров.

На второй строчке располагается Haval H6, реализованный в количестве 5 964 единиц, что на 181,6% больше. В тройке самых продаваемых в РФ китайских автомобилей оказался Chery Tiggo 3. Его объёмы продаж составили 3 924 шт., что больше на 109%.

В первую пятерку вошли Haval F7 и Changan CS35, реализованные в количестве 2 770 и 1 315 единиц.

В топ-10 еще вошли: Haval H2 — 1227 ед. (+233%), Chery T21 — 1150 ед. (-55,7%), Geely Emgrand X7 — 1116 ед. (+74%), Donfeng AX7 — 884 ед. (+30%) и Lifan X60 — 824 ед. (-73%).