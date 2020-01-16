Водородная Toyota Mirai сменила поколение

Новая генерация водородного Toyota Mirai выйдет на рынок до конца этого года, правда пока речь идет о начале продаж модели в Европе.



В отличие от предшественника, новая Toyota Mirai создавалась на глобальной платформе TNGA, а также со сменой поколений автомобиль стал пятиместным и получал увеличенные габариты.

Теперь размер колесной базы составляет 2 920 мм, что на 140 мм больше. Длина составляет 4 975 мм, ширина – 1885 мм, а высота – 1470 мм.

Также производитель увеличил объём резервуаров под водород, а система топливных элементов была модернизирована.

В результате запас хода теперь составляет 650 км, что на треть больше, чем у предшественника. Дизайн водородного автомобиля соответствует тому, что показали в предсерийной версии, представленной в 2018 году.

В салоне Toyota Mirai установили 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, есть беспроводная зарядка и появился джойстик трансмиссии вместо селектора.