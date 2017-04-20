Audi назвала российские цены на Q5 нового поколения 

В российском подразделении компании Audi озвучили стоимость нового поколения кроссовера Audi Q5 и назвали сроки его выхода на рынок.

Как и сообщалось ранее, кроссовер новой генерации появится в России в мае этого года и будет предлагаться в трех комплектациях по минимальной цене от 2 980 000 рублей. Максимально оснащенная комплектация оценена в 3 115 тысяч рублей. Новый Q5 в отличие от предшественника получил меньший на 90 кг вес, а также багажное отделение большее на 10 литров.

В моторной гамме также произошли изменения и теперь бензиновый двигатель выдает больше лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будут доступны шестискоростная механика или семискоростной автомат. Так, двухлитровый двигатель теперь имеет мощность 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 370 Нм.

Для разгона кроссоверу потребуется 6,3 секунды, а максимальная скорость составит 240 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составит 6,8 литра. В минимальной комплектации будет система старт/стоп, ксеноновые фары и светодиодные фонари, а также датчики дождя и парковки и зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом.

Источник: Gazetadaily.ru