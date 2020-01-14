Одобрение типа транспортного средства на модель компания получила еще весной прошлого года, но продажи автомобиля так и не начались.
Компания Peugeot запатентовала в России лифтбек 508
Недавно автопроизводитель Peugeot запатентовал в России внешность лифтбека 508. Модель появилась в базе Федерального института промышленной собственности.
Это может означать, что лифтбек все-таки готовят к выходу на российский рынок. При этом информации о том, когда автомобиль появится в продаже пока нет.
Напомним, что в Европе Peugeot 508 предлагается еще и в кузове универсал, но в России сертифицировали только лифтбек.
В документе указаны два двигателя, в числе которых 2,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 170 лошадиных сил и 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил.
Среди трансмиссий предложат восьмискоростной автомат, предназначенный для дизельной версии, и шестискоростная автоматическая коробка, которая будет предложена для бензиновой модификации.
Компания Peugeot официально представила новый лифтбек Peugeot 508