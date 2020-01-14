Компания Peugeot запатентовала в России лифтбек 508

Одобрение типа транспортного средства на модель компания получила еще весной прошлого года, но продажи автомобиля так и не начались.



Недавно автопроизводитель Peugeot запатентовал в России внешность лифтбека 508. Модель появилась в базе Федерального института промышленной собственности.

Это может означать, что лифтбек все-таки готовят к выходу на российский рынок. При этом информации о том, когда автомобиль появится в продаже пока нет.

Напомним, что в Европе Peugeot 508 предлагается еще и в кузове универсал, но в России сертифицировали только лифтбек.

В документе указаны два двигателя, в числе которых 2,0-литровый дизельный агрегат с отдачей 170 лошадиных сил и 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 150 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат восьмискоростной автомат, предназначенный для дизельной версии, и шестискоростная автоматическая коробка, которая будет предложена для бензиновой модификации.