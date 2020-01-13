Компания Chery рассказала о новинках для России в 2020 году

Китайская компания сообщила о результатах своей деятельности за прошлый год и рассказала о новинках на 2020 год.



В 2019 году компания могла реализовать в России 6 358 новых автомобилей, улучшив результат на 28%. В основном на российском рынке продавались кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4, на которые пришлось 82% от общих продаж.

Также фиксировали и рост онлайн-продаж, когда было продано 276 автомобилей, что на 12% больше. Что касается новинок, то в этом году анонсированы новые комплектации для модели Tiggo 4.

Для этого автомобиля во втором квартале будет предложено пять комплектаций. Ближайшей новинкой станет кроссовер Tiggo 8.

Его продажи запланированы на март. В четвертом квартале 2020 году появится автомобиль Tiggo 2 Pro.

Стоит отметить, что недавно на российском рынке появилась новая комплектация для кроссовера Chery Tiggo 7. Новая версия получила название Elite Plus и доступна для покупки по цене 1 389 900 рублей.