Самые популярные автомобили Toyota назвали в России

Российские аналитики рассказали о самых распространенных автомобилях японской марки, исследуя данные по числу машины в парке по состоянию на середину 2019 года.

Специалисты «АвтостатИнфо» насчитали 3 162 549 автомобилей Toyota в автомобильном парке России.

Больше всего среди них оказалось Toyota Corolla, а именно эта модель и стала самой распространенной Toyota.

Ее автопарк составил 647 671 ед. На второй строчке оказался Toyota Camry с результатом 435 103 шт. Третьим самым распространенным автомобилем бренда стал кроссовер Toyota RAV4. Их насчитали 409 803 экземпляра.

В первой пятерке оказались Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser 200. Их автопарк составил 332 789 и 128 542 ед.

В десятке самых популярных Toyota оказались: Toyota Avensis —103 308 ед., Toyota Carina — 72 868 ед., Toyota Caldina — 70 490 ед., Toyota Vitz — 69 547 ед. и Toyota Corona — 65 500 ед.