Китайская Chery зарегистрировала марку Exeed в России

Появились первые подтверждения информации о выходе автомобилей бренда Exeed на российский рынок.

Недавно выяснилось, что компания Chery зарегистрировала марку Exeed в России, подав заявку еще 30 декабря.

Торговая марка уже зарегистрирована, а первым автомобилей бренда станет среднеразмерный кроссовер TXL.

Его продажи в нашей стране ожидаются в третьем квартале года. Спецификации модели для российского рынка пока неизвестны.

В Китае этот кроссовер предлагается по цене 135 900 юаней или 1,2 млн рублей. Он оснащен 1,6-литровым 197-сильным двигателем, работающим в паре с семискоростным роботом.

Габариты автомобиля составляют: 4775/1885/1706 мм, колесная база – 2 800 мм.