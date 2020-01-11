В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса

Выставленные на продажу автомобили ранее служили армии Швейцарии, но были списаны.

Теперь дилер Mercedes-Benz – компания Autohaus Lorinser, выставила их на продажу по цене Skoda Octavia. В общей сложности продают 34 немецких внедорожника по цене менее 20 тысяч евро.

Все экземпляры ранее выпустили под маркой Puch в период с 1089 по 1996 год. В то время как за новый Mercedes-Benz G-класса просят 8 млн рублей, списанные автомобили предлагают за 1,36 млн рублей.

Однако есть три внедорожника из этой партии, которые полностью отреставрировали и перекрасили им кузов. Эти экземпляры продают за 47 тыс. евро или около 3,2 млн рублей.

Все машины имеют двехдверный кузов, а отличаются они мягким или жестким верхом. Под капотами внедорожников располагаются 2,3-литровые бензиновые ДВС мощностью 116 л.с., работающие с автоматической КП и полным приводом.