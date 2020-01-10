Внедорожник с возрожденным названием официально будет представлен этой весной.



Модель Ford Bronco уже не раз замечали во время тестирования, а инсайдеры между тем раскрывают новые подробности о проекте американской компании.

Так, недавно стало известно, что новый Ford Bronco получит 325-сильный двигатель V6 объёмом 2,7 литра. Этот мотор будет иметь две турбины и станет самым мощным в моторной гамме.

Также для автомобиля предложат шестицилиндровый 2,3-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами. Его мощность составит 270 л.с.

В паре с силовыми установками будет работать 10-скоростной автомат, а также можно будет заказать и механику. Как ранее сообщалось, возрожденная модель сохранит рамную конструкцию и получит полный привод.

Ford Bronco будут выпускать в трех версиях, среди которых одна будет двухдверная, вторая – четырехдверная, а третьей окажется модель в кузове пикап.

По информации источников, дизайн прототипа выполнили в ретро-стиле с использованием прямоугольной решетки радиатора и круглых фар.