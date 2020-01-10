В России зарегистрировали реплику Lotus Seven, о чем стал известно благодаря изображениям автомобиля, появившимся в базе Федерального института промышленной собственности.
Реплика гоночного болида Lotus Seven запатентована в России
10.01.2020 17:24
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Автором патента является Зангиев Роберт Константинович, который собственными силами создал реплику британского спортивного автомобиля, причем технические узлы автомобиля были выточены или сварены, а вот элементы кузова выполнили из стеклопластика.
Силовой агрегат и трансмиссия в зарегистрированной реплике взяты от отечественного внедорожника «Нива.
На создание реплики у Зангиева ушло восемь лет и около 250 тыс. рублей.
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