Обновленный кроссовер Chevrolet Equinox замечен на тестах

Модель после рестайлинга выйдет на рынок весной, а пока компания вывела ее на тесты.

Фотографии с испытаний уже распространили в Сети. Стоит отметить, что Chevrolet Equinox сменил поколение в 2017 году, а теперь настало время для обновления.

Кроссовер продается в США и Китае, но скоро ее выпуск организуют и на предприятии в Узбекистане, а это означает, что он может появится и на российском рынке.

Что касается обновлений, то обновленный Equinox будет отличаться внешностью, где появится новая решетка радиатора, оптика, а также бамперы.

В целом стилистика экстерьера будет напоминать модели Chevrolet Blazer и Tahoe. В салоне автомобиля появится новая мультимедийная система с поддержкой смартфонов, а также предложат новые варианты отделки.

В моторной гамме изменений не ожидается, а вот список оборудования пополнится новыми системами и функциями, в числе которых камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, система предотвращения столкновений, движения в полосе и многое другое.

Предварительная стоимость обновленного кроссовера в Китае составит 175 тыс. юаней или 1,55 млн рублей.