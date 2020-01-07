Житель Челябинска опубликовал объявление о продаже незавершенного проекта — «Волги» ГАЗ-24 на базе Lexus GS300.
В России срочно продают «Волгу» ГАЗ-24 на базе Lexus GS300
07.01.2020 11:39
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В объявлении указано, что выставленный на продажу экземпляр продается срочно, а оценили его в 800 тысяч рублей.
Советскую Волгу переделали в двухдверный спорткар, используя кузов и ходовую часть от японского седана. В том числе за счет седана в Волге появилась независимая подвеска спереди и сзади, а также дисковые тормоза, система стабилизации, электроусилитель руля и другое.
В движение машина приводится 6-цилиндровым рядным двигателем объёмом три литра, который работает в паре с автоматической КП и имеет мощность 230 лошадиных сил.
Недоработки есть в салоне, к тому же документы на автомобиль также не оформлены. Как отметил продавец, стоимость «Волги» на базе Lexus GS300 составляет 800 тысяч рублей и торг не возможен.
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