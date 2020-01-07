В России срочно продают «Волгу» ГАЗ-24 на базе Lexus GS300

В объявлении указано, что выставленный на продажу экземпляр продается срочно, а оценили его в 800 тысяч рублей.

Советскую Волгу переделали в двухдверный спорткар, используя кузов и ходовую часть от японского седана. В том числе за счет седана в Волге появилась независимая подвеска спереди и сзади, а также дисковые тормоза, система стабилизации, электроусилитель руля и другое.

В движение машина приводится 6-цилиндровым рядным двигателем объёмом три литра, который работает в паре с автоматической КП и имеет мощность 230 лошадиных сил.

Недоработки есть в салоне, к тому же документы на автомобиль также не оформлены. Как отметил продавец, стоимость «Волги» на базе Lexus GS300 составляет 800 тысяч рублей и торг не возможен.