Sony неожиданно анонсировала свой первый электромобиль

Как оказалось, что компания Sony готовит свой электромобиль, анонс которого состоялся на выставке Consumer Electronic Show.

Новый электрокар получит название Vision-S, и в первую очередь такая модель создается с целью демонстрации возможностей и технологий компании.

Как заявлено производителем, в Vision-S установлена система, представленная 33 различными датчиками, дисплеями, системой объёмного звучания, а еще она имеет постоянное подключение к Интернету.

Также в новом электрокаре есть комплектующие от таких брендов как BlackBerry и Bosch, а основой для машины стала платформа, разработанная совместно с Magna.

Эта платформа позволит выпускать легковые автомобили с разным типом кузова. Никакие другие подробности производитель раскрывать не стал.